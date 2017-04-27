Дружина Стаса Михайлова зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Дружина Стаса Михайлова Інна привітала коханого чоловіка з днем ​​народження в своєму «Інстаграме». Вона написала зворушливий пост, де знову зізналася чоловікові в любові: «Іноді дивуюся своєму везінню і успішності. У мене є ти» (тут і далі орфографія і пунктуація автора збережені, - прим. WomanHit.ru).

«Заради тебе я завжди тримаю себе в тонусі, намагаюся бути кращою, завжди посміхаюся сама собі, коли згадую тебе. Ти обіцяв зробити мене щасливою і дотримав слова. Вітаю і люблю тебе, мій любий. З днем ​​народження», - пише Інна в своєму мікроблозі.

Дружина двічі підкреслила, що дуже щаслива від того, що у неї є в житті людина, в якій можна бути впевненою на 100%: «Ти добрий, мудрий, розумний, але головне у тебе величезне серце!» В кінці привітання Інна подякувала чоловіку «за все". До її словами приєдналася і дочка Єва.