Джамала вийшла заміж (фото)

У вівторок, 26 квітня, в одному зі столичних рест оранів відбулося весілля співачки.

Весілля співачки Джамали 26-го квітня стало чи не головною подією, про яку написали усі провідні видання.

Після того, як обряд відбувся, і артистка стала законною дружиною Бекіра Сулейманова, у мережі показали частину весільної фотосесії пари. Сукню для зірки створив Бічола Тетрадзе.

А ввечері молодята влаштували свято для своїх гостей в одному з заміських ресторанів.

Привітати Джамалу з Бекіром прийшли Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Василіса Фролова, Іван Фролов, Ната Жижченко (ONUKA), Євген Філатов (The Maneken), Кароліна Ашіон та інші.

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