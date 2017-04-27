Мати Дани Борисової в шоці від нових захоплень дочки

ЗМІ пишуть, що Дана Борисова, можливо, має згубну пристрасть до заборонених речовин. Як повідомляє преса, Катерина Борисова, мама ведучої, заявила журналістам, що лікувала дочку від алкоголізму сім років тому. А тепер знову хвилюється за дочку і внучку Поліну. З чуток, про нові захоплення Дани її матері повідомила саме дівчинка. Втім, сама Дана поки ніяк не коментує ці плітки.