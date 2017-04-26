Анджеліна Джолі стане матірю в сьомий раз

Американський таблоїд опублікував сенсаційну новину про бажання голлівудської актриси незабаром усиновити малюка.

Днями з'явилася інформація про те, що Анжеліна Джолі запускає процедуру усиновлення ще одного малюка. Для актриси це буде вже сьома дитина. Як повідомляє джерело, зірка сподівається, що роль батька дитини візьме на себе її новий таємничий коханий.

Чутки про те, що Джолі хоче розширити свою сім'ю, ходять вже давно. Однак її план не міг реалізуватися через небажання чоловіка - Бреда Пітта. Актор був категорично проти ще однієї дитини. Він вважав, що поява малюка в сім'ї могла негативно позначитися на вихованні інших дітей. Бред пояснив своє рішення тим, що іншим спадкоємцям діставалося б менше уваги батьків. Після розриву відносин з Піттом, Джолі вже нічого не може зупинити, а з тих пір як у актриси почалися відносини з впливовим бізнесменом, згідно з повідомленнями ряду ЗМІ, її рішення стало ще більш твердим.

«Енджі завжди хотіла ще одного малюка, але Бред говорив їй «ні ». Він вважав, що їхня сім'я і так була повною, але Анджеліна була схиблена через те, що знову мріяла усиновити дитину», - поділився новиною інсайдер.

Нагадаємо, що зовсім недавно в пресу просочилися чутки про новий роман голлівудської красуні з загадковим британським бізнесменом. За інформацією інсайдера, обранець актриси теж багато часу і сил віддає благодійній роботі, його зусилля спрямовані на допомогу населенню бідних країн Африки.

Сама актриса ніяк не підтверджує новини джерела celebrityinsider.org про можливе усиновлення і вважає за краще зберігати мовчання про новий роман. Анджеліна не поспішає розповідати про те, що відбувається в її особистому житті. Після розриву з Піттом чарівній брюнетці приписували кілька любовних зв'язків: з Джаредом Лето, зіркою «50 відтінків сірого» Джеймі Дорнаном і навіть Томом Крузом.

Зараз Анджеліна і Бред знаходяться в стадії шлюборозлучного процесу, після якого актор сподівається отримати спільну опіку над їх шістьма дітьми.