Британська група The Smiths підготувала музичне послання Трампу
Британська група The Smiths здивувала фанатів виходом нового синглу зі словами про американського президента.
На внутрішній частині вінілу, де, як правило, розташовується маркування, що позначає походження і деталі про виробництво запису, виявився напис «Трамп погубить Америку». Про це повідомив спеціалізований портал «Пітчфорк», який опублікував фотографію новинки.
Подробиці появи послання поки не відомі.
Новий сингл з двома композиціями, які раніше не видавались, вийшов в так званий День музичного магазину, який ряд незалежних лейблів у цьому році відзначили 22 квітня.