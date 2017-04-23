Британська група The Smiths підготувала музичне послання Трампу

На внутрішній частині вінілу, де, як правило, розташовується маркування, що позначає походження і деталі про виробництво запису, виявився напис «Трамп погубить Америку». Про це повідомив спеціалізований портал «Пітчфорк», який опублікував фотографію новинки.

Подробиці появи послання поки не відомі.

Новий сингл з двома композиціями, які раніше не видавались, вийшов в так званий День музичного магазину, який ряд незалежних лейблів у цьому році відзначили 22 квітня.