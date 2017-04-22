Букмекери назвали фаворита "Євробачення" (відео)

Конкурсна пісня з Італії Occidentali's Karma ("Карма західної людини"), яку представить 35-річний співак Франческо Габбаной, згідно з даними букмекерських компаній, очолює список фаворитів "Євробачення" 2017 року, який пройде в травні в Києві.

Так, перемогу італійцю пророкують гравці з таких букмекерських контор, як Bet365, Betway, Betfred, Unibet, Ladbrokes і Paf.

Другою у списку фаворитів стала Болгарія, третьою - Швеція. На четвертому і п'ятому місцях розташувалися Португалія і Бельгія.