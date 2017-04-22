Модель із родзинкою підкорила Instagram

У Мережі прославилася дівчина з Гани, яка страждає на рідкісне захворювання - порушення шкірної пігментації.

Як повідомляє Daily Mail, перші світлі плями на шкірі темношкірої Енам Хейкінз з'явилися, коли їй було ще сім років. Однокласники боялися перебувати поруч з нею - вони думали, що вона заразна. Згодом плями поширилися по всьому тілу.

Дівчині не щастило в особистому житті, так як молодим людям не подобалася її незвичайна зовнішність. Вона була страшно пригнічена, але п'ять років тому вирішила покінчити з комплексами. І коли Енам відвідала конференцію зі шкірних захворювань, на неї звернули увагу представники декількох модельних агентств. Дівчина змогла почати кар'єру моделі - тепер вона знімається для модних журналів. Ось так, те, що вважалося недоліком, виявилося головною її родзинкою.

"Я хочу, щоб в модній індустрії зрозуміли, що вага, колір шкіри і зовнішність зовсім не важливі. Будь-хто може займатися тим, чим займаюся я", - говорить Енам.