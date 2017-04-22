Відео з Аллою Пугачовою, яка зняла шиньйон на очах журналістів, підірвало інтернет

У Мережі набирає популярність відео, на якому зафіксовано, як співачка Алла Пугачова зняла шиньйон під час інтерв'ю з журналістами.

Інцидент стався 20 квітня в московському Crocus City Hall, де відбувся концерт "Вдалі пісні", на якому була присутня Примадонна.

Журналісти запитали у неї, зокрема, чи допомагає їй її чоловік, ведучий Максим Галкін, з вибором зачіски. Та відповіла, що він не стиліст. Співачка пригадала, як одного разу в 17 років пофарбувала волосся в темний колір і залишилася незадоволена результатом: руде волосся швидко відростало.

Коли співробітники преси почали питати про шиньйони, Алла Пугачова засміялася і зробила те, що ніхто не очікував: зняла пасмо накладного волосся. Журналісти не стримали вигуків подиву.

"Це я для своїх діточок", - пояснила співачка, тримаючи в руках шиньйон.