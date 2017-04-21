Брітні Спірс поділилась пікантним фото

Вчора співачка поділилася черговий спокусливою публікацією.

На фотографії поп-зірка постає в помаранчевому бікіні, яке вона вже показувала своїм шанувальникам. Однак Брітні відображена в такому ракурсі, який дуже вигідно підкреслює її груди. І саме на бюст Спірс насамперед звернули увагу користувачі соцмережі, назвавши його красивим, а саму артистку сексуальною.

Сама ж Брітні в підписі до фото повідомила, що вже дуже нудьгує по морю. Мабуть, канікули співачки закінчилися, і пляжними знімками вона тепер побалує не зовсім скоро.