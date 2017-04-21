Алла Пугачова прилюдно зняла накладне волосся

Алла Пугачова тепер не так часто виходить в світ, проте напередодні зірка все-таки вирішила порадувати журналістів своєю присутністю і відвідала концерт «Вдалі пісні». Перед камерами Примадонна з'явилася в молодіжному образі: на Аллі Борисівні був чорний світшот, рвані джинси і круглі сонцезахисні окуляри. Представникам преси співачка зізналася, що давно вийшла з образу артистки Алли Пугачової, і тепер живе і одягається просто як Алла Пугачова. А потім шокувала присутніх, знявши на очах у всіх шиньйон: виявляється, обсяг зачісці Пугачовій надавали накладні пасма, що зірка і не побоялася продемонструвати.

Покрутивши перед камерами штучними локонами, Алла Борисівна повернула їх на місце, додавши, що молодиться таким чином заради діточок. 68-річна артистка не хоче, щоб Ліза і Гаррі, яким скоро виповниться 4 роки, сприймали її як бабусю.