Помер вокаліст групи The Main Ingredient Кьюба Гудінг-старший

Відомий американський співак в стилі соул, провідний вокаліст групи The Main Ingredient Кьюба Гудінг-старший помер у США у віці 72 років. Про це повідомляє "New York Daily News".

Музиканта виявили в його автомобілі в Сан-Фернандо Веллі. За попередньою інформацією, причиною смерті могло стати передозування наркотиками. У салоні були знайдені пляшки з алкоголем.

У Кьюба Гудінга-старшого є син - відомий голлівудський актор, лауреат премії "Оскар" Кьюба Гудінг-молодший. Всього у виконавця четверо дітей.