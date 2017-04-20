Настя Каменських знялася топлес в душі

Зовсім скоро прихильники харизматичної брюнетки зможуть придбати сексуальні спортивні речі, розроблені за участю знаменитості. В ролику, в якому анонсує вихід довгоочікуваної лінії, Настя Каменських позує у ванній кімнаті.

Співачка Настя Каменських повідомила шанувальникам радісну новину. Зірка стала дизайнером і запускає ексклюзивну колекцію одягу, старт продажів якої запланований на кінець квітня. Як можна зрозуміти з назви марки, речі, придумані артисткою, будуть виключно в спортивному стилі.

У своєму мікроблозі Настя поділилася коротким промороликом, а також емоціями від старту довгоочікуваного проекту. «Сьогодні для мене дуже важливий день! Я вам розповім мою історію ... Історію, яку раніше не чув ніхто. Але тепер час настав. За останні два роки я дуже змінилася. Це сталося завдяки спорту», - розповіла виконавиця.

Відео, яке анонсувало запуск лінії спортивного одягу, показує Каменських з раніше небаченої сторони. Співачка переконливо доводить, що нічим не відрізняється від звичайних дівчат. У своєму монолозі, адресованому представницям слабкої статі, артистка вирішується на відверте зізнання.

«Я така ж, як ви. Я сучасна дівчина з такими ж проблемами і радощами, як у вас. У мене такі ж недоліки і я точно так же лінуюся вставати вранці. Є тільки одна істотна відмінність: я публічна людина, зірка, селебріті. Називайте як хочете. І на мене цілодобово звернені погляди мільйонів людей. Я могла б збрехати і сказати, що не звертаю уваги на критику. Але це не так. Люди іноді бувають такими жорстокими, і потім їх оцінки звучать в моїй голові», - говорить співачка.