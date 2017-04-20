У чоловіка Жасмін, який знаходиться під домашнім арештом, проблеми зі серцем

Чоловіка співачки Жасмін, підприємця і мера молдовського міста Орхея Ілана Шора, в минулому році засудили до домашнього арешту. Його визнали винним у шахрайстві і відмиванні великих сум грошей.

З минулого літа йому заборонено залишати межі особняка під Кишиневом, спілкуватися з друзями і використовувати мобільний зв'язок. З огляду на те, що сталося, Жасмін, впевнена у невинності Ілана, максимально скоротила обсяг своєї роботи та намагається більше часу проводити з чоловіком і дітьми.

Артистка розповіла журналістам, що, незважаючи на домашній арешт, її чоловік все ще є мером Оргеєва і вирішує проблеми громадян. За її словами, Шор не впадає у відчай, хіба що недавно у нього з'явилися проблеми з серцем.