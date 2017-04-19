Співачка зі Швеції Туве Лу роздяглася на сцені, виконуючи пісню про пристрасний секс

Фото: Блокнот.ру

Співачка зі Швеції Туве Лу на концерті в Каліфорнії влаштувала справжній стриптиз. Артистка зняла з себе блискучий топ і оголила груди, повідомляє "Блокнот".

Через пару секунд вона опустила топ. Але даний інцидент не залишився непоміченим.

Все сталося під час виконання співачкою відвертої пісні "Мова тіла", яка присвячена плотським еротичним утіхам.