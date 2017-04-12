Шанувальники Алли Пугачової обговорюють реакцію співачки на теракт в Петербурзі

У день теракту, Алла Пугачова розмістила коментар у своєму Instagram: "Люди добрі! На" БОГА "сподівайтеся, але самі не розслабляйтеся, будьте пильні. Не забувайте, що йде війна і війна підла, безжальна. Скорботний день".

А пізніше написала ще один пост: "Дітки мої милі, як жити вам у цьому світі? Може мені пора вчити вас Як" мочити в сортирі?" - написала Алла Пугачова поруч з фотографією своєї молодшої дочки Лізи в соцмережі.

Пост викликав сотні полярних коментарів: користувачі мережі були обурені різкою фразою поруч з фотографією дитини, інші, навпаки, захоплювалися талантом Примадонни і красою її дочки.