Екс-дружину Джонні Деппа госпіталізували просто з церемонії вручення премії в США
Що стало причиною нездужання, поки невідомо.
Колишню дружину Джонні Деппа, актрису Ембер Херд госпіталізували з церемонії вручення премії в США Gala after party - 2017. Як передає TMZ, їй стало погано, коли її оголосили переможницею в одній із номінацій, на півдорозі до сцени.
Їй довелося покинути зал, потім вона звернулася до медиків. В результаті нагороду за неї отримала її подруга, модель і актриса Кара Делевінь.
Що стало причиною нездужання, поки невідомо.