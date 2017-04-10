Екс-дружину Джонні Деппа госпіталізували просто з церемонії вручення премії в США

Колишню дружину Джонні Деппа, актрису Ембер Херд госпіталізували з церемонії вручення премії в США Gala after party - 2017. Як передає TMZ, їй стало погано, коли її оголосили переможницею в одній із номінацій, на півдорозі до сцени.

Їй довелося покинути зал, потім вона звернулася до медиків. В результаті нагороду за неї отримала її подруга, модель і актриса Кара Делевінь.

Що стало причиною нездужання, поки невідомо.