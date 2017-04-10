Мерайя Кері кинула молодого бойфренда

Роман Мерайї Кері та танцюриста Брайана Танаки тривав недовго: через півроку після початку відносин 48-річна співачка кинула 33-річного бойфренда.

За словами людей з оточення артистки, вона втомилася від надмірнихї ревнощів коханого. Останньою краплею став скандал, влаштований Брайаном після відвідування Мерайєю церемонії вручення премії Kids 'Choice Awards. На захід Кері вирушила з колишнім чоловіком Ніком Кенноном і їх двома дітьми - двійнятами Монро і Марокканом. Танака відчув себе ображеним і під час церемонії неодноразово дзвонив Кері з вимогою негайно повернутися додому.

Наближене до поп-зірки джерело додає, що співачці також набридло терпіти величезні витрати бойфренда і оплачувати його рахунки за покупки дорогих годинників, прикрас і одягу. Мерайя переконана, що Брайану від неї потрібні тільки гроші і слава.

Нагадаємо, зустрічатися з Брайаном Кері почала в жовтні минулого року, розірвавши заручини з мільярдером Джеймсом Пекером. А роман з Пекером закрутила незабаром після розлучення з репером Ніком Кенноном, з яким розлучилася в грудні 2014 року після шести з половиною років шлюбу.