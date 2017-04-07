Агутін посварився з Варум просто на концерті і залишив її одну в готелі

Леонід і Анжеліка почали лаятися ще до прибуття на репетицію. Продовжили сваритися на саундчеку. І концерт не починали, поки більш-менш не прийшли в себе.

Останнім часом артисти скаржаться на те, що у них стало менше концертів - мовляв, криза і глядач вже втомився від гастролей. Але, тим не менше, деякі зірки продовжують вести себе так, як ніби їм все можна. Історія, яка трапилася днями в Ульяновську, вразила глядачів. Ось що вони пишуть.

"Вчора сім'єю ходили на концерт Варум і Агутіна. Хотіла висловити своє невдоволення. По-перше, концерт затримали на 40 хвилин. Нас тримали за дверима близько 30 хвилин, в той час як на сцені репетирували. Потім нам все-таки дозволили зайняти свої місця в залі. Дякую. По-друге, Агутін вийшов явно напідпитку. Хтось "з партеру" крикнув: "Ви п'яний?" ... Незв'язна мова Агутіна ... Сам співак пояснив гостям, що дуже сумує за жертвами теракту в Санкт-Петербурзі. Так само сказав, що співачка Анжеліка захворіла і не зможе з ним в дуеті співати і брати "високі ноти "- як це сталося, він і сам не знає.

Місцева Ульяновська преса пише, що пара затримала концерт через сварку. Мовляв, Леонід та Анжеліка почали лаятися ще до прибуття на репетицію. Продовжили сваритися на саундчеку. І концерт не починали, поки більш-менш не прийшли в себе.

Очевидці ж розповіли, що Леонід і Анжеліка лаялися і під час концерту, прямо на сцені - артистка довго не виходила на дуетну пісню "Королева", і Агутіну довелося понервувати в очікуванні дружини. І, коли в фіналі Варум з'явилася на сцені, то практично в голос почала з'ясовувати стосунки з чоловіком, який вирішив її відчитати. Шанувальники, які чекали співачку після концерту, щоб взяти автограф, були здивовані не менше Анжеліки, коли зрозуміли, що Леонід поїхав, "забувши" дружину на майданчику. А фанати, які приїхали в готель, були свідками того, як Леонід відправився в інше місто в ночі, залишивши Варум одну в готелі. З ранку засмучена співачка була змушена брати нову машину, щоб добиратися 250 кілометрів до Саранська, де у пари також був концерт.