ЗМІ: Володимир Пресняков вдарив дружину під час концерту

Під час святкування свого дня народження російський співак Володимир Пресняков вдарив по обличчю свою дружину Наталію Подольську. Це сталося випадково в той момент, коли дружина співака намагалася відібрати у нього мікрофон, пише сайт «Актуальні новини».

Про інцидент стало відомо з відео, яке опублікувала фігуристка Тетяна Навка, яка була присутня на святі. На кадрах видно, що Володимир Пресняков виконував разом з Леонідом Агутіним пісню «Аеропорти», як раптом Подольська вирішила піднятися на сцену. Вона почала вихоплювати мікрофон з рук свого чоловіка, але він відсмикнув руку і випадково потрапив їй по обличчю. Видання зазначає, що співачка не надала цьому значення і продовжила танцювати.

Ролик викликав бурю обурення в Instagram, де його розмістила Тетяна Навка. Частина користувачів поспівчували Подольській, інші заявили, що співачка не вміє себе вести в громадських місцях.

Нагадаємо, 29 березня Володимиру Преснякову виповнилося 49 років. Свій день народження він святкував в одному з ресторанів Москви в колі друзів і зіркових гостей.