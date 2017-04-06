Чоловік Евеліни Бльоданс не задоволений її еротичним вбранням
Олександр Сьомін просить дружину бути скромнішою.
Відома актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс не так давно зважилася на пластичну операцію. Вона збільшила груди і тепер зі ще більшим задоволенням демонструє підтягнуте тіло. Артистка і раніше не ніяковіла від відвертих нарядів, а тепер і зовсім не соромиться з'являтися перед публікою в провокаційних костюмах. Однак захоплені погляди чоловіків тільки спантеличують чоловіка Евеліни Бльоданс Олександра Сьоміна. Іноді він просить дружину бути трохи скромнішою.
«Він трохи сварить мене. Наприклад, у мене є досить сміливі наряди для вистав - стягуючі корсети, костюми в стилі садо-мазо. І в перервах я люблю вийти в прямий ефір в «Інстаграме», а шанувальники тут же роблять скріни. Чоловік потім бачить ці скріни в Інтернеті і лає мене, але не сильно, я ж не ходжу в таких костюмах по життю», - зізналася актриса.
Проте артистка намагається схитрувати - вона не завжди обговорює свої наряди з чоловіком перед заходом. Актриса сама вирішує, що більше підходить для тієї чи іншої події. Евеліна зізналася, що якщо якесь плаття не сподобається Олександру, вона піде назустріч чоловікові і переодягнеться.
«В його присутності, звичайно, не одягну. А якщо я не з ним, і це вбрання підходить для заходу або зйомки, то, може ризикну і одягну потихеньку», - розговорилася Бльоданс.
Актриса не стала приховувати, що якийсь час вона соромилася надягати речі, яких раніше не було в її гардеробі. Однак з часом ці комплекси зникли. Вона вважає, що стала більш впевненою у собі. За словами актриси, їй стало легше усвідомити власну красу. Тепер знаменитість мріє про те, щоб взяти участь у відвертій фотосесії. Евеліна ще не знає, як чоловік прийме таку ідею дружини. Також Евеліна не звертає уваги на критичні зауваження передплатників в мікроблозі. Вона вважає нижче своєї гідності реагувати на зауваження невідомих їй людей.
«До критики я ставлюся нормально - це неминуче. Інше питання, чи можна грубі висловлювання передплатників називати критикою? Це скоріше тявкання шавки з-під дивана. Я не знаю, хто це пише, не знаю цих людей, тому мені абсолютно наплювати», - розповіла Бльоданс в інтерв'ю Woman.ru.
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