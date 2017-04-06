В Анастасії Заворотнюк шлюб тріщить по швах?

У Мережі досить часто ходять чутки про те, що шлюб Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова на межі розпаду. Нещодавно черговим приводом для таких припущень став день народження актриси. Анастасії виповнилося 46 років, і вона вирішила відзначити свято в колі подруг за столиком ресторану.

Заворотнюк святкує день народження без чоловіка

У своєму «Інстаграме» Заворотнюк опублікувала фотографію застілля. На ньому видно лише її подруг. На сторінці Петра також не з'явилося спільних знімків або поздоровлень коханій. Але деякі журналісти пишуть, що фото з подругами нібито було знято не в день народження, а раніше, на врученні премії Асоціації продюсерів кіно і телебачення.