Баррі Манілов вперше розповів, що перебуває у відносинах з іншим чоловіком

Відомий американський співак Баррі Манілов вперше відкрито визнав, що вже кілька десятків років перебуває у відносинах з іншим чоловіком. За словами виконавця, раніше він не афішував це, боячись засмутити своїх шанувальників.

73-річний співак, відомий виконанням таких хітів, як Looks Like We Made It і Copacabana (At the Copa), розповів в інтерв'ю виданню People, що познайомився зі своїм партнером, співробітником однієї з телекомпаній Гаррі Кіфом, ще в 1978 році. Згодом Кіф став менеджером співака і очолив продюсерську компанію Barry Manilow Productions. У 2014 році Манілоу і Кіф одружилися в ході приватної церемонії в своєму маєтку в Палм Спрінгс, але продовжували тримати свої відносини в таємниці.

Інформація про одруження просочилася в пресу в 2015 році, але до теперішнього моменту співак відкрито її не коментував.

Шанувальники співака і інші знаменитості в цілому позитивно поставилися до визнання Манілоу.

До знайомства з Кіфом Манілоу протягом короткого часу був одружений на своїй шкільній подрузі Сьюзен Дейкслер. За словами виконавця, він любив свою партнерку, але через надмірне захоплення музикою не був готовий до цього шлюбу.