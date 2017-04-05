Дмитро Нагієв прокоментував чутки про особисте життя

Дмитро Нагієв розповів, що живе один. За словами актора, він так і не зміг повністю розібратися у своїх відносинах з жінками.

Відомо, що у зірки є дорослий син Кирило, який народився в шлюбі з Алісою Шер.

Нагієв визнає, що у молодості зовсім не розумівся у жінках, тому іноді приймав поспішні рішення, а також вів себе нелогічно в деяких ситуаціях.

«Зараз, до своїх похилих років (коли кінь вже помер, а я все ще стою на роздоріжжі і не знаю, в який бік піти), можу сказати, що я нічого не знаю і нічого не розумію. І ось ця фраза, що «жіноча логіка - це як чоловіча, тільки єнот», вона має рацію. Вона має місце для існування», - пояснив Дмитро.