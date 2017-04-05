Алла Пугачова шокувала передплатників

Алла Пугачова сьогодні написала сумний пост у своєму «Інстаграме» під фотографією молодшої дочки Лізи: «Дітки мої милі, як жити вам у цьому світі? Може мені пора вчити вас як "мочити в сортирі"? »(Орфографія і пунктуація автора збережені, - прим. WomanHit.ru).

Таке риторичне питання викликало бурхливе обговорення в коментарях. Деякі передплатники зізналися, що шоковані такими словами від Примадонни. Але більшість висловило своє захоплення милим знімком дочки.