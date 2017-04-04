Джекі Чана звинуватили у спробі самогубства його позашлюбної дочки

Вчора стало відомо, що позашлюбна дочка Джекі Чана, 17-річна Етта Нг, була госпіталізована в лікарню Гонконгу після спроби самогубства. Згідно з повідомленнями, 31 березня дівчина полетіла на канікули в Таїланд, але два дні по тому повернулася в Гонконг і сама звернулася за медичною допомогою.

Мати Етти Елейн Нг, з якої у актора був короткостроковий роман в 1998 році, від коментарів на тему здоров'я Етти поки утримується. Однак вчора Елейн звинуватила Джекі в тому, що він відмовлявся від забезпечення своєї дочки, прекрасно знаючи про їх важке фінансове становище. І тим самим натякнула на те, що саме Чан може бути відповідальний за те, що його позашлюбна дочка зважилася на самогубство.

Кінозірка від коментарів поки утримується. Але подруга актора, кінопродюсер Тіффані Чен, поспішила встати на його захист. За її словами, Чан завжди цікавився долею позашлюбної дочки і сильно переживав за неї. Тіффані впевнена, що при досягненні Еттою 21 року, актор обов'язково забезпечить їй фінансове утримання: давати дівчині гроші раніше Джекі не хоче, оскільки побоюється, що їх забере собі Елейн. Хоча, коли у кінозірки якось запитали, чи дійсно він не збирається вносити її ім'я в свій заповіт, Чан відповів: «Я не думаю, що їй потрібні мої гроші. Ви не думаєте, що я і сам нещасний? Я доставляю всім тільки головний біль».