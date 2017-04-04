Мел Бі: Чоловік примушував мене до сексу втрьох

Два тижні тому Мел Бі подала на розлучення зі своїм чоловіком Стівеном Белафонте, з яким прожила в шлюбі майже десять років. А вчора колишня учасниця групи Spice Girls надала в суд документи, в яких детально пояснила причину розірвання шлюбу.

Згідно з заявою Мел, Стівен систематично бив її і примушував до сексу втрьох. Белафонте також зраджував дружині з нянею її дітей, в результаті чого дівчина завагітніла від Белафонте. Дізнавшись про це, Стівен запропонував Мел і няні жити всім разом однією сім'єю. Однак працівниця зробила аборт і отримала 300 тисяч доларів за мовчання.

Артистка також доклала до справи ряд фотографій, на яких видно синці на її обличчі і шиї, розбиті губи, опухлі від побоїв очі. Мел повідомила, що вже робила спроби піти від чоловіка-тирана, але він погрожував зруйнувати її життя і кар'єру і забрати дітей. У зв'язку з цим співачка попросила у суду заборонити її чоловікові наближатися до неї і її дітей.

Розмови про домашнє насильство в зірковій сім'ї вперше пішли ще в 2014 році, коли Мел з'явилася на зйомках шоу The X Factor з синцями на руках і подряпинами на обличчі. Потім співачка була доставлена ​​в лікарню з болем в животі, які, за чутками, могли бути викликані ударами в живіт. Однак чоловік і жінка тоді гнівно спростували ці повідомлення.

Нагадаємо, Мел Бі та Стівен Белафонте одружилися в червні 2007 року в Лас-Вегасі. У 2011 році у них народилася дочка Медісон. У співачки також є 18-річна дочка Фенікс від колишнього танцюриста з її групи підтримки і 9-річна дочка Ейнджел від актора Едді Мерфі.