Вупі Голдберг заснувала лінію медичних продуктів на основі марихуани спеціально для жінок

60-річна зірка, яка давно не приховує свого ставлення до медичного використання травички, разом із експертом з канабісу Майею Елізабет оформила власний бренд, пише "USA Today".

Під брендом "Whoopi & Maya" випускатимуться чотири продукти: бальзам, настоянки, питний шоколад та еліксири для ванни на основі марихуани. Метою цих продуктів є зменшення періодичного болю у жінок.

"Я хочу просувати це красиво й повільно. Я не хочу, щоб це було просто жартом для людей. Адже для жінок це зовсім не жарти", - сказала Голдберг, маючи на увазі ті болісні відчуття, які супроводжують багатьох жінок під час критичних днів.

Товари від актриси будуть доступні усім жінкам, у яких є довідка на дозвіл вживання марихуани в медичних цілях.

До слова, сама Вупі курить травичку, яка допомагає їй знімати біль, пов'язаний із глаукомою.

Нагадаємо, кілька років тому Голдберг написала відкритого листа, де виступила за розширення законів стосовно медичного використання марихуани в Нью-Йорку.