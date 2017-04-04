Зведена сестра дівчини принца Гарі напише книгу, яка розлучить закоханих

Самотня родичка коханої британського принца Саманта Грант сказала, що у неї є робоча назва для книги «Щоденник сестри принцеси пуші». Вихід книги заплановано на листопад.

Раніше міс Грант, яка страждає на розсіяний склероз і прикута до інвалідного візка, вже висловлювалася проти відносин Меган і принца Гаррі.

Письменниця з Флориди має намір розповісти в своїй книзі щось, що змінить ставлення Гаррі до Меган. Вона сказала, що виховувала актрису протягом 12 років, коли вона жила в Каліфорнії, і заявила: «Королівська сім'я буде вражена тим, що вона зробила зі своєю сім'єю. Істина вб'є її відносини з принцом Гаррі, він більше не захоче зустрічатися з нею, тому що це виставить її в поганому світлі».

Міс Грант сказала, що онук королеви «буде вражений тим, що вона зробила». Вона також стверджує, що її сестра завжди хотіла бути принцесою і сказала, що вона «нарцистична і егоїстична». Грант вважає, що Меган використовує принца Гаррі для досягнення власних цілей.

Саманта Грант також звинуватила наречену принца в тому, що вона забула про свою сім'ю. Але мати Грант, 71-річна Рослин, вважає, що її дочка обмовляє Меган.