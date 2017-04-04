Зведена сестра дівчини принца Гарі напише книгу, яка розлучить закоханих
Саманта Грант сподівається, що після її виходу принц Гаррі покине свою наречену Меган.
Самотня родичка коханої британського принца Саманта Грант сказала, що у неї є робоча назва для книги «Щоденник сестри принцеси пуші». Вихід книги заплановано на листопад.
Раніше міс Грант, яка страждає на розсіяний склероз і прикута до інвалідного візка, вже висловлювалася проти відносин Меган і принца Гаррі.
Письменниця з Флориди має намір розповісти в своїй книзі щось, що змінить ставлення Гаррі до Меган. Вона сказала, що виховувала актрису протягом 12 років, коли вона жила в Каліфорнії, і заявила: «Королівська сім'я буде вражена тим, що вона зробила зі своєю сім'єю. Істина вб'є її відносини з принцом Гаррі, він більше не захоче зустрічатися з нею, тому що це виставить її в поганому світлі».
Міс Грант сказала, що онук королеви «буде вражений тим, що вона зробила». Вона також стверджує, що її сестра завжди хотіла бути принцесою і сказала, що вона «нарцистична і егоїстична». Грант вважає, що Меган використовує принца Гаррі для досягнення власних цілей.
Саманта Грант також звинуватила наречену принца в тому, що вона забула про свою сім'ю. Але мати Грант, 71-річна Рослин, вважає, що її дочка обмовляє Меган.