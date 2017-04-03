У Світлани Пермякової новий коханий і розумниця донька

Світлана Пермякова, як і мріяла, зустріла людину, з якою їй добре і спокійно. Колишній коханий артистки неодноразово бажав їй знайти військового, і за іронією долі, саме так і сталося.

17 лютого ведуча програми «Про найголовніше» відзначила 45-річчя. Пермякову привітали не тільки колеги і сім'я, але і новий коханий. «Він військовий, - щасливо посміхаючись, поділилася Світлана. - У нас все тільки починається!" Про відносини, виховання доньки і запущену хворобу Світлана розповіла« СтарХіту ».

- З Сашком ми познайомилися під Новий рік. Тільки не смійтеся. В театрі. Друг затягнув його на спектакль. Людина він доросла, на три роки старший за мене. Відповідальний. Так що там пояснювати - він військовий. Саша не побоявся підійти, висловити захоплення і запросити повечеряти. Я погодилась. Можливо, це було легковажно. Але відчула до нього якусь симпатію. Рада, що ця людина з'явилася в моєму житті. Оскільки я сильно зайнята, він теж, не виходить дійти навіть до цукерково-букетного періоду. Все в телефонних розмовах. Буває, зустрічаємося на каву або пообідати ... Деякі речі Саша поки не відчуває, треба натякати. Кажу йому про День святого Валентина. Він відразу починає думати, мовляв, щось треба дарувати, чимось дивувати? Зізнаюся: «Мені було б приємно». І людина від своєї військової форми і статутів відходить, не проти організувати, наприклад, романтичну вечерю з квітами.

Тато доньки Макс за мене сильно переживає. Хоче, щоб відносини були серйозні, і, до речі, не раз хотів мене познайомити з військовим.Він завжди цікавиться, як там Олександр. Пізніше їх познайомлю.

Нагадаємо, актриса виховує дочку Варвару від свого директора Максима Скрябіна.

Щодо доньки, то вона займається з татом Максим англійською, оскільки він вільно володіє мовою. У дитсадку ходить в клас ліплення, танцює - педагог почав її хвалити. Правда, пластики не вистачає. В цьому році плануємо віддати її в циркову студію або на акробатику. У дочки сильні руки, вона обожнює лазити, не боїться висоти. Крім того, Варя вперше встала на лижі взимку. Мій брат Василь займався професійно цим спортом, сама його люблю. Дочка всі мої поради слухає: зігнути ноги, відштовхнутися ціпками ... Так порадувала! Поки розминаємося за будинком - там для дитини досить місця. Сказала їй: «Варя, готуйся, з наступного року станемо на лижі".