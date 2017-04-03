Анджеліна Джолі оговталася від розлучення і вирішила придбати новий будинок

Голлівудська актриса після свого гучного розлучення з колегою по цеху Бредом Піттом задумалася про покупку будинку. Вибір її упав на маєток в спокійному відокремленому місці в Каліфорнії.

Будинок, розташований в багатому районі Лос-Анджелеса, раніше належав знаменитому американському режисерові Сесіль Блаунт Демілля.

В особняку, побудованому в 1913 році, шість спалень і ванних. Покупка обійдеться Джолі в 25 мільйонів доларів США.

Раніше Джолі і Пітт виставили на продаж свій будинок і маєток площею 500 гектарів на півдні Франції.