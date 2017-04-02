Алекс Родрігес підтвердив, що зустрічається з Дженніфер Лопес

Американський бейсболіст Алекс Родрігес підтвердив, що зустрічається з "чудовою дівчиною" Дженніфер Лопес. Про це 41-річний спортсмен розказав в одному з телешоу, пише "Contact Music".

"Це ж очевидно", - відповів Алекс на запитання, які стосунки у них із 47-річною Джен.

"Ми добре проводимо час, вона чудова дівчина, одна з найрозумніших людей, яких я колись зустрічав, а ще вона – неймовірна мати", - поділився Родрігес, у якого, як і в Лопес, є двоє дітей.

Серед чеснот Дженніфер Алекс також назвав її любов до своєї родини, те, що вона прекрасна донька та сестра, а ще її скромність.

"Їй подобаються прості речі. Я маю на увазі, вона дуже, дуже проста людина", - зазначив спортсмен.

Нагадаємо, про роман Родрігеса і Джей Ло почали подейкувати на початку березня, одначе невідомо, скільки парочці вдавалося приховувати його від журналістів.

Сама Джен свої нові стосунки поки не коментувала, зате запостила селфі з Алексом.