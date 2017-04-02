Таємнича смерть юної моделі шокувала громадськість

Дівчина повісилася на люстрі у своїй кімнаті студентського гуртожитку в місті Раджшахи в Бангладеш. Про те, що це було самогубство, кажуть факти: на тілі Рауди не було виявлено ознак насильства, а її кімната була замкнена зсередини. У світі фешн-індустрії Рауда стала відома після того, як в кінці минулого року вийшов черговий випуск глянцевого видання Vogue з її фотографією на обкладинці.

Редакторів журналу полонила смаглява красуня з правильними рисами обличчя і світло-зеленими очима. Рауда стала відома після того, як вийшов черговий випуск Vogue з її фотографією на обкладинці. Поліцейські вважають, що причиною самогубства могла стати затяжна депресія, але оскільки дівчина не любила ділитися з друзями подробицями особистого життя, про її причини залишається тільки здогадуватися.

- Я поняття не маю, чому вона вирішила накласти на себе руки. До сих пір не можу в це повірити ... Я пам'ятаю її як дуже щасливою ​​людиною. Вона була джерелом натхнення для багатьох людей, - каже знайома моделі.За інформацією uznayvse.ru, однокурсники загиблої Рауди кажуть, що дівчина була життєрадісною і доброзичливою. Незважаючи на зайнятість на зйомках, вона добре вчилася і легко засвоювала навчальний матеріал.