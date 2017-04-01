Пореченков про "Битву екстрасенсів": Усе від початку до кінця - шоу

Обурилися словами актора, в тому числі, і ведучий програми Марат Башаров, і психіатр-криміналіст Михайло Виноградо, який брав участь у зйомках передачі.

Михайло Пореченков виявився в центрі скандалу з екстрасенсами. Актор, який раніше був телеведучим популярної передачі, заявив, що все, що відбувається на "Битві екстрасенсів" - неправда.

"Я з ними довго працював. Калді-балди, як в дитинстві говорили. Все брехня! Так, повністю. А що тут не розголошувати? Правду кажу. Я всіх засмутив?" - іронічно зауважив Пореченков в ефірі радіостанції "Наше Радіо".

Після цього за телешоу заступився ведучий проекту Марат Башаров. Він заявив, що не розуміє, чому Пореченков раптово став так відгукуватися про передачу.

"Не знаю, навіщо він це говорить. Якщо ви вважаєте, що ті сльози людей, які в кадрі, сльози радості чи горя, - все це постановочне, все зіграно, значить, в програмі беруть участь дуже хороші актори. Насправді, я в свої 42 роки навчився відрізняти щиру радість, співчуття або горе людей від підробленої. Якщо хтось вважає, що це неправда, нехай вважає ", - сказав в коментарі НСН Марат Башаров.

Психіатр-криміналіст Михайло Виноградов зі свого боку зазначив, що, будучи ведучим проекту з першого по сьомий сезони, Пореченков на зйомках показував, що вірить в містику.

"Мене дивує, чому Пореченков так сказав ... Я з ним вів найперші і найскладніші на той час "Битви екстрасенсів ", і Пореченков дуже чітко, ясно, красиво проявляв своє ставлення до цього незвичайного явища", - сказав Виноградов.

Нагадаємо, популярна передача вперше була показана на російському телебаченні в 2007 році. Українці ж мають можливість дивитись українську версію "Битва екстрасенсів".