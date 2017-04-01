Кім Кардашьян збирається на небезпечну операцію, щоб народити третю дитину

Кім Кардашьян розповіла на традиційному сімейному обіді про те, що збирається народити ще одну дитину. Вона зізналася, що її намір пов'язаний із ризиком для здоров'я і їй доведеться спочатку перенести небезпечну операцію на матці. Про це повідомляє телеканал E !.

36-річна зірка реаліті-шоу вже радилася з лікарем, який настійно рекомендує відмовитися від цієї ідеї.

Сестри Кім були в шоці від такого рішення і запитали, чому вона хоче знову це зробити.

"Операція - останнє, що може допомогти, я повинна спробувати. Я хочу, щоб у моїх дітей було більше братів і сестер, і я повинна знати, що зробила все можливе, щоб це відбулося", - відповіла Кардашьян.

Нагадаємо, Кім Кардашьян одружена з репером Кані Вестом, з яким вона виховує двох дітей: трирічну дочку Норт і однорічного сина Сеінта.