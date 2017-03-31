Орбакайте привітала доньку з 5-річчям

Крістіна Орбакайте опублікувала фотографію дочки в своєму «Інстаграме». Клавдії Земцовій виповнилося вчора 5 років. «Радість моя, сонце і душа!» - підписала фото співачка.

Клавдія Земцова

Шанувальники також написали дівчинці багато добрих побажань. До слова, нещодавно Орбакайте розповіла журналістам, якою самостійною і турботливою ​​зростає її дівчинка. Клавдія займається балетом, а скоро буде пробувати себе і в музиці.