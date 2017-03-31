Дмитро Нагієв змінився до невпізнаності

Популярний актор, зірка серіалів «Фізрук» і «Два батька і два сина» Дмитро Нагієв здивував шанувальників новим образом. Майстер перевтілення, неповторний прапорщик Задов, цього разу відростив вуса, вставив контактні лінзи і став схожий на кароокого богатиря. "На вигляд богатир, а в душі кокетка. Нас 4,4 млн. Загадуємо бажання. Щоб збулося - можна з'їсти смартфон", - написав під знімком Нагієв.

Шанувальники артиста прийшли в захват. "Діма красава, кращий актор", " Ха! Прикольненько)) "," Хороший спосіб! ", " Супер !! ", "Вау !!!!", "Прикольно", "Класний!", "Я думав, що більш брутальним бути вже неможливо. А тут, он як виходить. Дмитро, моє шанування і повагу! Незаперечний майстер перевтілення!" - писали користувачі.

Нагадаємо, 4 квітня акторові виповниться 50 років, Дмитро Нагієв мріє зустріти свою справжню любов, яка б не перетворилася в звичку. "Якщо почалося - рятуй, як можеш. Не вийшло - рятуйся, як можеш. Без любові все безглуздо. Звичка - це не почуття", - говорить Нагієв.