Учасники китайського бойз-бенду зізналися, що є дівчатами

У Китаї п'ятеро учасників популярної поп-групи Acrush, яких до цього всі приймали за юнаків, зізналися, що насправді є дівчатами.

Колектив був створений у минулому році в провінції Чжецзян і за цей час встиг придбати велику популярність в Китаї, особливо серед дівчат, які сприймали членів групи виключно як чоловіків і називали їх в соцмережах "чоловіками", повідомляє BBC.

При цьому при поданні виконавців менеджери групи намагалися навмисне не вказувати їх статеву приналежність, називаючи співаків гендерно-нейтральним в китайській мові словом "meishaonian", що можна перевести як "молодий красень".

У найближчі місяці компанія, яка продюсує групу Acrush, має намір випустити на місцеву музичну сцену ще три дівочі поп-колективи.

В останні роки переодягання юнаків в дівчат і навпаки стало вельми популярним в Китаї. У поп-культурі це відбувається під впливом музичних колективів з Японії і Південної Кореї.