Кім Кардашьян стала зіркою, продавши своє жорстке порно за $ 5 млн
У США ЗМІ розповіли шокуючу історію про шлях до успіху світської левиці.
Американські ЗМІ розповсюдили шокуючі новини про Кім Кардашьян. Виявляється, 10 років тому теледіва вирішила стати зіркою, але ніхто її не знав, тому вона вирішила продати своє порновідео. З нього Кардашьян виручила 5 млн доларів.
На відео Кардашьян займається сексом зі своїм колишнім хлопцем Реєм Джеєм. З продажем відео Кім допоміг редактор In Touch Weekly Кевін Діксон.
Він зв'язався з Кардашьян і запропонував їй продати ролик за 5 млн доларів. Спочатку знаменитість була шокована пропозицією і навіть розгнівалася, але, почувши про гроші, змінила гнів на милість.
Сьогодні зірка має 95 млн передплатників в Instagram.