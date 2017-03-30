Кім Кардашьян стала зіркою, продавши своє жорстке порно за $ 5 млн

Американські ЗМІ розповсюдили шокуючі новини про Кім Кардашьян. Виявляється, 10 років тому теледіва вирішила стати зіркою, але ніхто її не знав, тому вона вирішила продати своє порновідео. З нього Кардашьян виручила 5 млн доларів.

На відео Кардашьян займається сексом зі своїм колишнім хлопцем Реєм Джеєм. З продажем відео Кім допоміг редактор In Touch Weekly Кевін Діксон.

Він зв'язався з Кардашьян і запропонував їй продати ролик за 5 млн доларів. Спочатку знаменитість була шокована пропозицією і навіть розгнівалася, але, почувши про гроші, змінила гнів на милість.

Сьогодні зірка має 95 млн передплатників в Instagram.