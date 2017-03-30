Шарліз Терон одягла свого сина у сукню Белль з "Красуні і чудовиська"

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Кінозірка усиновила Джексона в 2012 році, тоді вона одягала його в хлоп'ячі штани і футболки. Плутанина з гардеробом дитини почалася влітку 2015-го, коли Терон удочерила дівчинку Августу. Мабуть, Джексону сподобалися яскраві рожеві наряди сестри, і він вирішив одягатися так само.

Актриса зараховує себе до "просунутим" батьків і, як прийнято в Голлівуді, вважає, що діти можуть вибирати наряди для себе незалежно від їх гендерної приналежності.