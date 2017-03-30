Актрису Ніколь Кідман по-серйозному били під час зйомок фільму
Актриса зізналася, що зазнала сильного болю, коли працювала над серіалом "Велика маленька брехня".
У фільмі актриса грає жінку, над якою знущається чоловік.
"Бувало, що я поверталася додому по ночах і відчувала сильний біль. Мені доводилося пити сильні знеболюючі, тому що я піддавалася фізичному впливу", - розповіла Кідман.
Після роботи над серіалом актриса була вся в синцях. Це не дуже сподобалося її чоловікові - музикантові Кіту Урбану.