Коханця Джорджа Майкла не запросили на похорон артиста

Родичі відомого британського співака Джорджа Майкла не покликали його коханого Фаді Фаваза на похорон, хоча саме він повідомив про смерть артиста.

Прощання з Майклом пройшло у скромному, майже таємному, сімейному колі. Про похорон журналісти дізналися через дев'ять днів з твіта Фаваза.

Раніше експертиза підтвердила, що співак помер з природних причин. У Джорджа Майкла була хвороба серця, а також жировий метаморфоз печінки.

Як повідомляли його друзі, він прекрасно себе почував, збирався в 2017 році усиновити дитину. Його раптова смерть стала ударом для рідних, близьких і шанувальників.