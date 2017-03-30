Коханця Джорджа Майкла не запросили на похорон артиста
Хоча саме він повідомив про смерть співака.
Родичі відомого британського співака Джорджа Майкла не покликали його коханого Фаді Фаваза на похорон, хоча саме він повідомив про смерть артиста.
Прощання з Майклом пройшло у скромному, майже таємному, сімейному колі. Про похорон журналісти дізналися через дев'ять днів з твіта Фаваза.
Раніше експертиза підтвердила, що співак помер з природних причин. У Джорджа Майкла була хвороба серця, а також жировий метаморфоз печінки.
Як повідомляли його друзі, він прекрасно себе почував, збирався в 2017 році усиновити дитину. Його раптова смерть стала ударом для рідних, близьких і шанувальників.