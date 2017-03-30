Бред Пітт таємно зустрівся з Джолі у Камбоджі
У відносинах голлівудських акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі відбулися зміни.
Після розлучення пара все ж намагається підтримувати відносини заради дітей. Західні таблоїди навіть повідомили про те, що недавно Пітт таємно прилетів до колишньої дружини в Камбоджу.
Там він провів час з синами і дочками.
За деякими даними, актор планує забрати когось із дітей в Лос-Анджелес.
Нагадаємо, раніше Джолі не хотіла, щоб колишній чоловік спілкувався з дітьми, але потім змінила своє рішення.