Бред Пітт таємно зустрівся з Джолі у Камбоджі

Після розлучення пара все ж намагається підтримувати відносини заради дітей. Західні таблоїди навіть повідомили про те, що недавно Пітт таємно прилетів до колишньої дружини в Камбоджу.

Там він провів час з синами і дочками.

За деякими даними, актор планує забрати когось із дітей в Лос-Анджелес.

Нагадаємо, раніше Джолі не хотіла, щоб колишній чоловік спілкувався з дітьми, але потім змінила своє рішення.