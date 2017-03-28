Заради ролі в кіно Кілліан Мерфі почав їсти мясо після 15 років вегетаріанства

У Киллиана Мерфі репутація закритої людини, яка рідко ділиться подробицями свого життя з журналістами і зосереджена на ролях, а не на галасі навколо них.

У недавньому інтерв'ю журналу Mr Porter актор зайвий раз нагадав, що заради справи готовий на багато що. За словами Мерфі, готуючись до зйомок в серіалі "Гострі козирки", перший сезон якого вийшов у 2013 році, йому довелося відмовитися від вегетаріанства. До цього він не їв м'ясо півтора десятка років.

15 років я був вегетаріанцем. Не з етичних причин: я більше переживав, що підхоплю коров'ячий сказ. Але творці "Гострих козирків" захвилювалися, що я буду виглядати як худий ірландський хлопчина, і мій тренер рекомендував мені почати їсти м'ясо.

Втім, актор зізнався, що в житті не надто хвилюється через свій зовнішній вигляд і стиль, вибирає найзручніший одяг і зі всіх можливих кольорів перевагу віддає синьому.

Так безпечніше: ти ніколи не помилишся, вибравши саме цей колір. Гарна пара джинсів, хороший піджак, хороше взуття. Якісні речі, які мені йдуть, - розповідає Кілліан про свій гардероб.

Цього літа у актора буде привід продемонструвати прихильність синього кольору на червоній доріжці: 20 липня в широкий прокат вийде військова драма "Дюнкерк" Крістофера Нолана, в якій Кілліан Мерфі зіграв разом з Томом Гарді, Марком Райленсом і Кеннетом Брана.