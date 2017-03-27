У Джигурди стався мікроінсульт просто на дні народження

У шоумена Микити Джигурди стався мікроінсульт в день його народження. Про це повідомила його подруга, світська левиця Лєна Леніна. За її словами, Джигурду до такого стану "довели" представники преси.

"З Днем Народження, Никитушка! Преса довела хорошу чесну людину до мікроінсульту ((((Здоров'я тобі і щастя! Я за тебе!" - написала вона.

Відзначимо, сьогодні акторові Микиті Джигурді виповнюється 57 років.