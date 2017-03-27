Солісти групи "На-На" побилися через жінку (відео)
Бійка відбулась на подіумі.
Солісти групи "На-На" зчепилися прямо під час модного показу. Це сталося, коли вони виходили на подіум разом зі світською левицею Оленою Леніною і співаком Прохором Шаляпіним.
За словами світської левиці, бійка сталася за право постояти з нею поруч і сфотографуватися.
Те, що відбулося, найбільше налякало собачку світської левиці. А Прохор Шаляпін поспішив сховатися, при цьому не перестаючи посміхатися.
"Бідна Леопольда відчайдушно гавкає (((", - написала Лєна Леніна в Мережі.
В результаті бійки один з артистів вивихнув кисть. Всі вони "наставили" один одному синців і саден.