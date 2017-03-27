Елтон Джон відзначив своє 70-ліття на закритій вечірці

25 березня серу Елтону Джону виповнилося 70 років.

25 березня серу Елтону Джону виповнилося 70 років. З цієї нагоди легендарний музикант влаштував приватну вечірку в Лос-Анджелесі, яку відвідали його друзі, в тому числі знамениті: Кеті Перрі, Хайді Клум, Шерон і Келлі Осборн, Том Форд, Нейл Патрік Харріс та інші.

На свято завітали і найближчі люди - партнер Елтона Джона Девід Ферніш і їх сини Закарі і Елайджа, яких парі народила сурогатна мати. Фотографією старших дітей, які допомагають йому задувати свічки на іменинному торті, артист напередодні поділився в Instagram, подякувавши всім за привітання.

Вечірка була присвячена не тільки 70-річчю Елтона Джона, а й 50-річчю його співпраці з поетом-піснярем Берні Топіном, який півстоліття вносить вагомий вклад в його творчість, а також робить багато для фонду музиканта по боротьбі зі СНІДом Elton John AIDS Foundation.

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