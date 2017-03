Кім Кардашьян планує народити втретє

Після народження на світ своєї другої дитини - сина Сейнта - Кім Кардашьян впевнено стверджувала: ця вагітність була для неї останньою. У новому випуску шоу Keeping Up With the Kardashians, промо-ролик якого з'явився в мережі сьогодні, Кім несподівано оголосила своїм близьким: "Я планую стати матір'ю втретє".

У тізері шоу показується момент, як Кім робить перші кроки до своєї мети - відвідує доктора, щоб проконсультуватися з приводу можливих ризиків. Лікар настійно рекомендує їй подумати про свою безпеку, адже її минула вагітність протікала вкрай важко, але побоювання доктора Кім не зупиняють.

Ми з Каньє хочемо, щоб наші діти стали старшими братом і сестрою, - заявляє Кім з телеекранів.

Перший раз про розширення сім'ї Кім заговорила півроку тому. Однак тоді вона заявляла про намір скористатися послугами сурогатної матері. Таке рішення мало кого здивувало, адже до цього Кардашьян не раз зізнавалася, як важко їй далися обидві вагітності: поки вона чекала появи на світло Норт, їй доводилося постійно відчувати біль, опісля - їй довго не вдавалося завагітніти вдруге. Коли Сейнт з'явився на світ, лікар заявив: ця дитина стане для Кім останньою, яку вона зможе народити самостійно.

Скажу чесно - бути вагітною не так просто ... Я не можу виглядати такою ж щасливою, як свого часу виглядали моя сестра Кортні і мама Кріс. Часом мені буває боляче, дуже боляче! - ділилася в одному з інтерв'ю Кім.