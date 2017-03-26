У Джона Ледженда вкрали в аеропорту валізу з дорогоцінними запонками

Дев'ятиразовий володар премії Grammy Джон Ледженд став жертвою злочинця, який орудував в аеропорту Нью-Йорка.

Приземлившись в аеропорту після тривалого перельоту з Франції, Джон поспішив додому. Турботу про свої речі музикант залишив штату помічників, які, як стало відомо з поліцейських звітів, доступних виданню Page Six, не встежили за одним з чемоданів. Багаж мав особливу цінність для Ледженда: у ньому знаходилися улюблені запонки артиста - Cartier Panther, вартістю 25 тисяч доларів.

Пропажу Джон виявив досить швидко, тільки-но прибувши додому. Злочинець був також знайдений оперативно: поліція переглянула записи з камер спостереження і вирахувала грабіжника. Ним виявився 63-річний житель Нью-Йорка Августин Іларіо, який працює водієм. Порадіти зірваному кушу Іларіо не встиг, його заарештували і відправили до в'язниці району Квінс. Тепер йому загрожує покарання аж до 9 років позбавлення волі.