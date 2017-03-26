Дану Борисову госпіталізували у важкому стані

Дана Борисова недавно перенесла застуду, що називається «на ногах». Телеведуча повірила медикам, що нічого страшного немає, і з повною віддачею продовжила роботу над шоу.

«Я застудилася, але, порадившись з лікарями, продовжила участь у зйомках програми" Чорно-біле ". Через прийом неправильних лікарських препаратів і халатність медичних працівників моя недуга ускладнилася і переросла у запалення легенів, - написала Дана у своєму мікроблозі. - Зараз я не можу давати ніяких прогнозів на майбутнє. Лікарі лікарні, в яку мене поклали, оцінюють мій стан як серйозний. Швидше за все, лікуватися мені доведеться досить довго».

Швидше за все, поки Дана буде лікуватися, піклуватися про її десятирічну доньку Поліну буде тато дівчинки - Максим Аксьонов.