Софія Ротару впала прямо на сцені

24 березня в Києві відбувся ювілейний концерт композитора Руслана Квінти. Сам музикант акомпанував Софії Ротару за роялем. Раптом, під час виконання однієї з пісень, співачка підійшла дуже близько до інструменту, і чи то заплуталася в подолі власної сукні, чи то спіткнулася об ніжку рояля, але різко впала на композитора.

Квінт не розгубився і допоміг піднятися давній подрузі. Софія Ротару відбулася легким переляком і навіть не забилася.