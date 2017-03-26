Софія Ротару впала прямо на сцені

Софія Ротару впала прямо на сцені

На відео видно, що співачка не постраждала.

Джерело: Відомості

24 березня в Києві відбувся ювілейний концерт композитора Руслана Квінти. Сам музикант акомпанував Софії Ротару за роялем. Раптом, під час виконання однієї з пісень, співачка підійшла дуже близько до інструменту, і чи то заплуталася в подолі власної сукні, чи то спіткнулася об ніжку рояля, але різко впала на композитора.

Квінт не розгубився і допоміг піднятися давній подрузі. Софія Ротару відбулася легким переляком і навіть не забилася.

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